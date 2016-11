Die schwedischen Melodic Death Metaller IN FLAMES haben mit "Save Me" einen weiteren Song von ihrem kommenden Album "Battles" veröffentlicht. Selbiges wird am 11. November via Nuclear Blast in die Regale kommen.







01. Drained

02. The End

03. Like Sand

04. The Truth

05. In My Room

06. Before I Fall

07. Through My Eyes

08. Battles

09. Here Until Forever

10. Underneath My Skin

11. Wallflower

12. Save Me

13. Greatest Greed

14. Us Against The World