Die schwedischen Modern Metaller von IN FLAMES haben - wie bereits kolportiert - als neuen Drummer Joe Rickard rekruztiert, der fürderhin als Ersatz für Daniel Svensson fungiert.



Der neue Drummer hat auch bereits bei der kommenden IN FLAMES-Scheibe, "Battles", mitgewirkt, die gemeinsam mit Produzent Howard Benson von Februar bis April 2016 eingespielt wurde und am 11. November 2016 via Nuclear Blast veröffentlicht wird.



Hier stellt sich der neue IF-Trommler vor: