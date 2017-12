Die schwedischen Metaller von IN FLAMES werden ihr eigenes Zwei-Tage-Festival namens "Borgholm Brinner" ["Borgholm Is Burning"] im Sommer 2018 im bzw. auf dem "Borgholm Castle" auf der ostschwedischen Insel Öland auf die Bühne bringen.



An jedem Abend werden IN FLAMES eine exklusive Headliner-Show spielen mit zuvor geplanten fünf weiteren Bands und stattfinden soll das Festival am 27. und 28. Juli 2018.

Zum Ausschank kommt das Craft-Bier von Frontmann Anders Fridén und Gitarrist Björn Gelotte von "Frequency Beer Works" und der bandeigene "In Flames Gin".



IN FLAMES' mittlerweile zwölftes Studio-Album, "Battles", wurde im November 2016 via Nuclear Blast in den Handel gebracht.