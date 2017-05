Die um Sängering Maria Brink versammelten IN THIS MOMENT haben mit "Ritual" ein neues Album für den 21. Juli angekündigt. Mit "Oh Lord" hat die Truppe bereits eine erste Single inklusive Video veröffentlicht. Obendrein ließen IN THIS MOMENT verlauten, dass die Band neben der PHIL COLLINS-Coverversion "In The Air Tonight" auch einen Song namens "Black Wedding" enthalten wird, in dem JUDAS PRIEST-Frontmann Rob Halford als Gastsänger auftaucht.