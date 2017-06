Die Death Metal-Veteranen von INCANTATION werden ihr mittlerweile zehntes Studio-Album, "Profane Nexus", am 11. August 2017 via Relapse Records veröffentlichen.



Das Cover-Artwork mit dem Titel "Draping The Tar Monster" stammt von dem israelischen Künstler Eliran Kantor und die erste Single, "Rites Of The Locust", soll demnächst veröffentlicht werden.