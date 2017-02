Die kanadischen Thrash Metaller von INFERNÄL MÄJESTY, die 2017 ihren 30. Bandgeburtstag begehen können, werden am 14. April 2017 ihr neues Album, "No God", via High Roller Records in den gut sortierten Tonträgerfachhandel bringen.



Das INFERNÄL MÄJESTY-Line-Up wurde noch vor den Aufnahmen erneut neu gemischt: Basser Eric Dubreuil und Trommler Kris DeBoer haben ihren Hut genommen und wurden durch den neuen Drummer Kiel Wilson [ex-SEVERED SERENITY] und Daniel Nargang am Tieftöner [u.a. Sänger bei KICK AXE] ersetzt, weiterhin dabei sind Frontmann Chris Bailey und die beiden Gitarristen Steve Terror und Ken Hallman.



Hier gibt es ein Video zu dem neuen Song "House Of War":