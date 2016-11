Das zweite Album der Hannoveraner INQUIRING BLOOD nennt sich "Morbid Creation" und erscheint am 16.12.2016.



INQUIRING BLOOD gründeten sich im Jahr 2004 und legten 2005 ihre erste Demo „Fear“ in Eigenregie vor. Auch im Anschluss waren die Death Metaller aus Hannover nicht untätig, sondern legten mit „Live at TTD Festival“ 2007 ein Live-Album nach. Produziert wurde dieses von Harris Johns. Ebenfalls 2007 folgte die EP „Raping the Silence“, die Herman Frank (Accept/Victory/MoonDoc) produzierte.