INSANITY ALERT präsentieren uns zum Wochenstart einen neuen Clip.

Seht hier das Video zu "Metal Punx Never Die!".







Die Band gibt zudem neue Tourdaten bekannt. Diese werden präsentiert von Ox & Livegigs, Fuze, Slam, Away From Life und Ibanez Guitars:



27.02. The Doghouse, Nottingham (UK) w/ GHOUL

28.02. TBA, (UK)

01.03. Underworld, London (UK) w/ GHOUL

24.03. PMK, Innsbruck (AT)

25.03. Kuba, Kaltern (IT)

31.03. Gaswerk, Winterthur (CH)

01.04. Club Vaudeville, Lindau (DE)

29.04. Stockrock, Hagen a T.W. (DE)

30.04. Burning Ramp Festival – Ballonfabrik, Augsburg (DE)