Die deutschen Speed Metaller von IRON ANGEL haben einen Plattendeal bei Mighty Music unterschrieben, wo das neue Album, "Hellbound", am 04. Mai 2018 erscheinen wird.



Hier gibt es ein Lyric-Video zu dem neuen Song "The Unnamed One":















IRON ANGEL-Line-Up:



Dirk Schröder - Vocals

Didy Mackel - Bass

Mitsch Meyer - Guitars

Robert Altenbach - Guitars

Mäx Behr - Drums