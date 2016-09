IRON MAIDEN werden im Rahmen ihres aktuellen Albums, "The Book of Souls", auch nächstes Jahr live unterwegs sein, in Europa begleitet von SHINEDOWN.



Hier die bestätigten Dates:



Apr 22 - Belgium - Antwerp, Sportpaleis

Apr 24 - Germany - Oberhausen, König-Pilsener-Arena

Apr 28 - Germany - Frankfurt, Festhalle

May 02 - Germany - Hamburg, Barclaycard Arena

May 04 - England - Nottingham, Motorpoint Arena

May 06 - Ireland - Dublin, 3arena

May 08 - England - Manchester, Arena

May 10 - England - Sheffield, Arena

May 11 - England - Leeds, First Direct Arena

May 14 - England - Newcastle, Metro Radio Arena

May 16 - Scotland - Glasgow SSE Hydro Arena

May 17 - Scotland - Aberdeen, AECC GE Oil & Gas Arena

May 20 - England - Liverpool, Echo Arena

May 21 - England - Birmingham, Barclaycard Arena

May 24 - Wales - Cardiff, Motorpoint Arena

May 27 - England - London, O2 Arena