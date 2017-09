Warner Music werden am 17. November 2017 ein weiteres Live-Album von IRON MAIDEN namens "The Book Of Souls: Live Chapter" veröffentlichen, das 15 Live-Tracks aufgenommen in unterschiedlichen Städten im Rahmen der vergangenen "The Book Of Souls World Tour" zwischen 2016 and 2017, bei der mehr als zwei Millionen Fans weltweit die Band live erlebt haben.

"The Book Of Souls: Live Chapter" wird als Doppel-CD, "Deluxe Doppel-CD" in einem "Hardcase Book" und als Dreifach-Vinyl erhältlich gemacht, jeweils mit der Möglichkeit den passenden Konzertfilm dazu als Stream oder als digitalen Download anzusehen [



Produziert hat Tony Newton zusammen mit RON MAIDEN-Basser Steve Harris und die Trackliste orientiert sich an der Setlist der o.g. Tour, die neben den Evergreens der Band immerhin sechs Songs von der immer noch aktuellen "The Book Of Souls"-LP enthält:



01. If Eternity Should Fail - Sydney, Australia

02. Speed Of Light - Cape Town, South Africa

03. Wrathchild - Dublin, Ireland

04. Children Of The Damned - Montreal, Canada

05. Death Or Glory - Wroclaw, Poland

06. The Red And The Black - Tokyo, Japan

07. The Trooper - San Salvador, El Salvador

08. Powerslave - Trieste, Italy

09. The Great Unknown - Newcastle, UK

10. The Book Of Souls - Donington, UK

11. Fear Of The Dark - Fortaleza, Brazil

12. Iron Maiden - Buenos Aires, Argentina

13. Number Of The Beast - Wacken, Germany

14. Blood Brothers - Donington, UK

15. Wasted Years - Rio de Janeiro, Brazil