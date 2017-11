Im Anschluss an die Tour von 2016/2017 zur Unterstützung ihres 16. Studioalbums The Book Of Souls steigt IRON MAIDEN 2018 wieder in den Tourbus für eine Reihe von Arena- und Festivalveranstaltungen in Europa im Rahmen der Legacy of the Beast World Tour, die am 26. Mai in Tallinn, Estland, eröffnet wird und am 10. August in der O2 Arena in London ausklingt.



In Deutschland spielt IRON MAIDEN am 9. Juni 2018 in München auf dem Königsplatz als Headliner des Rockavaria Festivals, am 10. Juni 2018 in Hannover auf der Expo Plaza, am 13. Juni 2018 in Berlin auf der Waldbühne und am 30. Juni 2018 auf dem Open Air Messe-Gelände in Freiburg.





LEGACY OF THE BEAST EUROPEAN TOUR 2018

Special Guests: KILLSWITCH ENGAGE



Sa. 09.06.2018 München / Königsplatz @ Rockavaria

So. 10.06.2018 Hannover / Expo Plaza

Mi. 13.06.2018 Berlin / Waldbühne

Sa. 30.06.2018 Freiburg / Messe Open Air