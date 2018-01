Alfred Morris III, der Mainman und Gitarrist der US-Doomrocker von IRON MAN ist am 10. Januar 2018 im Alter von 60 Jahren an den Folger seiner Diabetes-Erkrankung verstorben.



Morris hatte als "Al Morris III" auf folgenden IRON MAN-Alben die Leadgitarre bedient:



1993 Black Night

1994 The Passage

1999 Generation Void

2009 I Have Returned

2013 South of the Earth





Hier das Video zu dem Song "South Of The Earth" vom gleichnamigen, letzten IRON MAN-Album, erschienen 2013 via Rise Above Records:













R.I.P.