Die Hamburger Power Metaller IRON SAVIOR werden am 8. Dezember 2017 ein Doppelalbum mit dem Titel "Reforged - Riding On Fire" veröffentlichen. Selbiges wird Neuaufnahmen der beliebtesten Songs ihrer ursprünglich auf Noise Records veröffentlichen Alben beinhalten. Bandkopf Piet Sielck erklärt:

"Wir können unsere Werke aus der Noise Records-Zeit zwar nicht in der ursprünglichen Form wiederveröffentlichen, aber sehr wohl neu einspielen. Von dieser Möglichkeit haben wir Gebrauch gemacht und uns den alten Nummern mit viel Enthusiasmus genähert."

01. Riding On Fire

02. Battering Ram

03. Brave New World

04. Prisoner Of The Void

05. Titans Of Our Time

06. Eye To Eye

07. For The World

08. Mindfeeder

09. Watcher In The Skye

10. Mind Over Matter

11. Warrior

12. Iron Savior

13. Tales Of The Bold

14. No Heroes

15. Break The Curse

16. Condition Red

17. Protector

18. I’ve Been To Hell

19. Atlantis Falling