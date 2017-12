Die Hamburger Power Metaller IRON SAVIOR haben mit "Batttering Ram" eine weitere Neueinspielung von ihrer kommenden Re-Recorded-Sammlung "Reforged - Riding On Fire" veröffentlicht. Die Doppel-CD wird morgen, am 8. Dezember, über AFM Records in den Handel kommen.



01. Riding On Fire

02. Battering Ram

03. Brave New World

04. Prisoner Of The Void

05. Titans Of Our Time

06. Eye To Eye

07. For The World

08. Mindfeeder

09. Watcher In The Skye

10. Mind Over Matter

11. Warrior

12. Iron Savior

13. Tales Of The Bold

14. No Heroes

15. Break The Curse

16. Condition Red

17. Protector

18. I've Been To Hell

19. Atlantis Falling