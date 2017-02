Der schwedische Black Metal-Musiker Tony Särkkä, der eher unter dem Pseudonym "It" bekannt war, ist im Alter von 45 Jahren verstorben.

Hintergründe zu seinem Tod wurden bislang nicht bekannt.



Särkkä hatte in diversen Black Metal-Bands, u.a. ABRUPTUM, OPHTHALAMIA, VONDUR, INCISION, BREJN DEDD, WAR und 8TH SIN mitgewirkt und war als Gastsänger u.a. auf dem DISSECTION-Klassiker "Storm Of The Light's Bane" oder der MARDUK-LP "Opus Nocturne" vertreten.