Die unter dem Namen JACK RUSSEL'S GREAT WHITE aktive Version der amerikanischen Hard Rocker wird am 27. Januar 2017 ein neues Album mit Namen "He Saw It Coming" veröffentlichen. Artwork und Tracklist der Platte sind schon jetzt bekannt:



01. Sign Of The Times

02. She Moves Me

03. Crazy

04. Love Don't Live Here

05. My Addiction

06. Anything For You

07. He Saw It Comin'

08. Don't Let Me Go

09. Spy Vs Spy

10. Blame It On The Night

11. Godspeed