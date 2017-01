"Sign Of The Times", das neue Video von JACK RUSSELL'S GREAT WHITE, der Band um ex-GREAT WHITE-Sänger Jack Russell und ex-GREAT WHITE-Bassist und aktuellem Gitarrist bzw. Keyboarder Tony Montana, Basser Dan McNay (MONTROSE), Robby Lochner (FIGHT) an der zweiten Gitarre und Trommler Dicki Fliszar (BRUCE DICKINSON), kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Track stammt von JACK RUSSELL'S GREAT WHITEs Debüt, "He Saw it Comin'" , das am 27. January 2017 via Frontiers Music Srl in den Fachhandel gelangen wird.



"He Saw it Comin'"-Trackliste:



01. Sign Of The Times

02. She Moves Me

03. Crazy

04. Love Don't Live Here

05. My Addiction

06. Anything For You

07. He Saw It Comin'

08. Don't Let Me Go

09. Spy Vs Spy

10. Blame It On The Night

11. Godspeed





JACK RUSSELL'S GREAT WHITE existiert neben einer weiteren Version von GREAT WHITE, um weitere Original-GREAT WHITE-Mitglieder, namentlich Mark Kendall, Basser Scott Snyder, Drummer Audie Desbrow, Originalgitarrist Michael Lardie und den neuen Frontmann Terry Ilous, die auch touren und Alben aufnehmen.