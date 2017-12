Die von Sänger Jack Russell angeführten GREAT WHITE haben ein Lyric-Video zu ihrem Song "Blame It On The Night" veröffentlicht. In der Nummer, die sich auf ihrem aktuellen Album "He Saw It Comin`" befindet, befasst sich der Sänger mit den Missbrauchserfahrungen, die seine Frau Heather Ann Russell in ihrer Kindheit machen musste.