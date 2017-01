Die U.S. Metaller JAG PANZER haben die Demophase zu ihrem neuen Album, das voraussichtlich den Namen "The Deviant Chord" tragen wird, abgeschlossen. In drei Wochen will sich die Band um Sänger Harry "The Tyrant" Conklin ins Studio begeben, um die Platte aufzunehmen. Erscheinen soll die Platte noch in diesem Jahr über SPV/Steamhammer.