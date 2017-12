Der ehememalige MICHAEL SCHENKER GROUP-Sänger und aktuelle CENTURY LOST- bzw. STARGAZERY-Frontmann Jari Tiura hat sein erstes Solo-Album, "King Of Lions", in der Pipeline, das im März 2018 via AOR Heaven erscheinen soll, u.a. auch als streng auf 100 Exemplare limitierte Vinyl-LP.



Tiura war Sänger der MICHAEL SCHENKER GROUP zwischen 2006 und 2007, u.a. auch auf dem "Tales Of Rock 'N' Roll"-Album. Nach MSG hatte sich Jari der finnischen Band STARGAZERY angeschlossen, mit der der Frontmann zwei Scheiben, namentlich "Eye On The Sky" (2011) und "Stars Aligned" (2015) veröffentlicht hat. Jari ist außerdem Frontmann bei einer neuen Gruppe namens led CENTURY LOST, die derzeit an ihrem Debütalbum werkeln, das ebenfalls 2018 erscheinen soll.