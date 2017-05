Die Melodic Metaller JORN haben einen Videoclip zu ihrem neuen Song "Love Is The Remedy" veröffentlicht, der nun nachstehend angesehen werden kann. Die Nummer kommt von ihrem nächsten Album "Life On Death Road", das am 2. Juni über Frontiers Music in den Handel kommen wird.















01. Life On Death Road

02. Hammered To The Cross [The Business]

03. Love Is The Remedy

04. Dreamwalker

05. Fire To The Sun

06. Insoluble Maze [Dreams In The Blindness]

07. I Walked Away

08. The Slippery Slope [Hangman's Rope]

09. Devil You Can Drive

10. The Optimist

11. Man Of The '80s

12. Blackbirds







JORN sind mittlerweile in folgender Besetzung unterwegs:



Jorn Lande - Vocals

Alex Beyrodt - Guitars

Mat Sinner - Bass

Alessandro Del Vecchio - Keyboards

Francesco Iovino - Drums