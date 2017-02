Das offizielle Video des norwegischen Sängers JORN Lande zur Coverversion des DIO-Klassikers "Rainbow In The Dark" kann hier in Augenschein genommen werden.

Der Track stammt von JORNs aktuellem Album, "Heavy Rock Radio", das im Juni 2016 via Frontiers Music Srl veröffentlicht wurde und auf dem ausschließlich Rockklassiker von u.a. DIO, FOREIGNER, JOURNEY, KATE BUSH, QUEEN oder den EAGLES gecovert werden.



"Heavy Rock Radio"-Trackliste:



01. I Know There's Something Going On

02. Running Up That Hill

03. Rev On The Red Line

04. You're The Voice

05. Live To Win

06. Don't Stop Believin'

07. Killer Queen

08. Hotel California

09. Rainbow In The Dark

10. The Final Frontier

11. Stormbringer

12. Die Young