JUDAS PRIEST planen den Studio-Aufenthalt zum Einspielen des Nachfolgers zu "Redeemer Of Souls" von 2014.

Laut Frontmann Rob HALFORD sei die Band derzeit schwer mit dem Songwriting beschäftigt und "das neue Material sei großartig".



JUDAS PRIESTs zehntes Studio-Album, "Turbo", wurde erst neulich remastert und wird ab dem 03. Februar 2017 via Sony Music auf drei CDs (d.h. das Originalalbum und zwei Bonusscheiben) und als 150-Gramm-Vinyl-LP erneut erhältlich sein.

Auf CD 2 und CD 3 des Re-Issues wird die bislang unveröffentlichte "Live in Kansas City"-Session vertreten sein, eine Live-Aufnahme von der "Fuel For Life"-Tour im Rahmen der damaligen Veröffentlichung von "Turbo" im Jahre 1986.