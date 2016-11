Laut JUDAS PRIEST-Gitarrist Richie Faulkner arbeitet die Heavy Metal-Legende fleißig am Nachfolger zu "Redeemer Of Souls" von 2014.

Die Aufnahmen hätten zwar noch nicht begonnen, aber man sei "bereits seit mehreren Monaten im Studio dabei, [...] Songs zu schreiben und Demos aufzunehmen", die dann im Januar 2017 eingespielt werden sollen.

Eine Tournee sei für das kommende Jahr zwar nicht geplant, aber für 2018 würden Live-Termine bereits anvisiert.



Die immer noch aktuelle PRIEST-Scheibe, "Redeemer Of Souls", wurde im Juli 2014 veröffentlicht, das erste Album seit dem Konzept-Doppelalbum "Nostradamus" von 2008.