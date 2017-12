Die US-Death Metaller von JUNGLE ROT werden im Januar 2018 ins Studio gehen, um ihr mittlerweile zehntes Full-Length-Album aufzunehmen.

Eingespielt wird die neue Scheibe im "Belle City Sound" in Racine, Wisconsin zusammen Produzent Chris Djuricic, Mix und Mastering wird von Dan Swanö [DARK FUNERAL, MARDUK] übernommen und hinter den Drums wird für die Aufnahmen Jesse Beahler sitzen.

Das Artwork stammt erneut von JUNGLE ROT-Coverkünstler Gyula Havancsak und eine Veröffentlichung ist für Frühjahr 2018 via Victory Records in Planung.



Erste Songitel des noch namenlosen Werks hören u.a. auf die Namen "Delusional Denial", "Glory For The Fallen", "Stay Dead", "Twisted Mind", "Fearmonger", "Pumped Full Of Lead", "A Burning Cinder", "Triggered", "Full Scale War" und "Send Forth Oblivion". JUNGLE ROT werkeln aber auch noch an zwei noch geheim gehaltenen Cover-Songs.