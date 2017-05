Der THE 69 EYES-Frontmann JYRKI 69 hat ein Video zu seinem Song "Last Helloween" veröffentlicht. Die Nummer wird sich auf seinem kommenden Solo-Album befinden, das den Titel "Helsinki Vampire" tragen wird und am 23. Juni über Cleopatra Records erscheinen soll.







01. Ad Infinitum

02. Versailles

03. Spanish Steps

04. Bloodlust [From "Sunset Society"]

05. Last Halloween [From "Halloween Hell House"]

06. Happy Birthday

07. Call Of The Night

08. Perfection

09. Close Your Eyes [From "Close Your Eyes"]

10. In Your Dreams

11. Sayonara [CD Only]