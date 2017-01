Die u.a. um den früheren DOKKEN-Gitarristen George Lynch sowie KORN-Drummer Ray Luzier versammelten KXM haben mit "Scatterbrain" ihr zweites Album angekündigt. Die Platte wird am 17. März über Rat Pak Records erscheinen, wobei schon jetzt das offizielle Video zum Titeltrack angesehen werden kann:







01. Scatterbrain

02. Breakout

03. Big Sky Country

04. Calypso

05. Not A Single Word

06. Obsession

07. Noises In The Sky

08. Panic Attack

09. It's Never Enough

10. True Deceivers

11. Stand

12. Together

13. Angel