KADAVAR werden in Kürze Ihre Europa-Tour mit ihren Label-Freunden von BLUES PILLS starten. Die Tour beginnt am 30. September im schwedischen Stockholm.



In Verbindung mit besagter Tour wird die Band außerdem eine exklusive 7" Vinyl-Single zum Song 'A Thousand Miles Away From Home' veröffentlichen. Die Single wird außerdem das bisher unveröffentlichte 'Words Of Evil' enthalten.



Die Band kommentiert:

"Die Demoaufnahmen für »Berlin« waren sehr roh und schnell. Mit fünf oder sechs Mikros und voll aufgedrehtem Equipment nahmen wir alle frühen Versionen der Songs, die schlussendlich auf das Album kamen, auf. Von dieses Sessions veröffentlichen wir nun 'A Thousand Miles Away From Home' sowie den bislang nicht veröffentlichten Song 'Words Of Evil' auf 7" Vinyl - limitiert auf 1000 Stück (500 Orange / 500 Diamantweiß). Als kleines Gimmick erscheint die Single außerdem in MONO!"



BLUES PILLS

KADAVAR

30.09.2016 SE – Stockholm, Debaser

01.10.2016 SE – Gothenburg, Pustervik

03.10.2016 DK – Copenhagen, Pumpehuset

04.10.2016 DK – Aarhus, Voxhall

05.10.2016 DE – Hannover, Capitol

07.10.2016 DE – Nürnberg, Löwensaal

08.10.2016 DE – Oberhausen, Turbinenhalle

09.10.2016 DE – Saarbrücken, Garage

11.10.2016 CH – Yverdon-les-Bains, L´Amalgame

12.10.2016 DE – Wiesbaden, Schlachthof

14.10.2016 DE – München, Tonhalle

15.10.2016 DE – Berlin, Columbiahalle

17.10.2016 AT – Linz, Posthof

18.10.2016 AT – Wien, Gasometer

19.10.2016 IT – Milano, Alcatraz

21.10.2016 DE – Ludwigsburg, MHP Arena

22.10.2016 CH – Pratteln, Z7

23.10.2016 FR – Nimes, La Paloma

25.10.2016 ES – Madrid, Joy Eslava

26.10.2016 ES – Barcelona, Apolo

28.10.2016 FR – Bordeaux, Le Rocher de Palmer

29.10.2016 FR – Rouen, Le 106

01.11.2016 UK – Wolverhampton, Slade Rooms

02.11.2016 UK – Glasgow, Classic Grand

04.11.2016 IR – Dublin, Voodoo Lounge

05.11.2016 UK – Manchester, Club Academy

06.11.2016 UK – London, Koko

08.11.2016 UK – Bristol, Marble Factory

09.11.2016 FR – Nancy, L´Autre Canal​