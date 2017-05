Die Berliner Rocker KADAVAR haben die ersten Club Shows 2017 für Deutschland und Österreich angekündigt.



Die Band arbeitet derzeit mit Hochdruck am Nachfolger zum »Berlin«-Album (2015), das voraussichtlich im Sommer/Herbst erscheinen soll.



KADAVAR live

24.06. DE Marburg, KFZ

25.07. AT Salzburg, Rockhouse

26.07. DE Konstanz, Kulturladen

27.07. AT Dornbirn, Conrad Sohm



Festivals

27.05. ES Madrid, GetMad Festival

02.06. SE Alvesta, Muskelrock

15.06. F Tours, Aucard De Tours

03.06. D Rostock, Mau Club

23.06. D Saarwellingen, Saarmageddon

01.07. CH Schmitten, Schmittner Open Air

06.07. D Ballenstedt, Rock Harz

14.07. PL Pleszew, Red Smoke Festival

25.07. SLO Tolmin, Metaldays

28.07. D Michelau, Rock Im Wald

29.07. ES Gijón, Tsunami Xixon

30.07. F Le Garric, X-Treme Festival

02.08. D Wacken, Wacken Open Air

05.08. GR Almirós, Los Almirós Festival

11.08. PT Moledo, Sonic Blast Moledo



Fall tour

w/ DEATH ALLEY + special guest

12.10. D Essen - Zeche Carl

13.10. D Hamburg - Markthalle

14.10. D Leipzig - Conne island

15.10. B Antwerp - Desert Fest

17.10. F Strasbourg - La Laiterie Club

18.10. F Paris - Le Trabendo

19.10. F Rennes - L'Ubu

20.10. F Bordeaux - La Krakatoa

21.10. E Madrid - But

22.10. E Barcelona - Bikini

24.10. F Lyon - Feyzin

25.10. CH Monthey - Pont Rouge

26.10. CH Aarau - Kiff

27.10. D Munich - Backstage

28.10. A Vienna - Flex

29.10. A Graz - PPC

30.10. HR Zagreb - Mocvara

01.11. H Budapest - A38

02.11. PL Warsaw - Progresja

03.11. PL Krakow - Kwadrat

04.11. CZ Prague - Nová Chmelnice

05.11. D Nuremberg - Hirsch

07.11. NL Amsterdam - Paradiso Noord

08.11. D Hanover - Capitol

09.11. DK Copenhagen - Pumpehuset

10.11. S Stockholm - Debaser

11.11. N Oslo - Bla

12.11. S Gothenburg - Pustervik

13.11. NL Deventer - Burgerweeshuis

15.11. D Cologne - Bürgerhaus Stollwerck

16.11. D Wiesbaden - Schlachthof

17.11. D Stuttgart - LKA Longhorn

18.11. D Berlin - Columbiahalle​