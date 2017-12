KAMELOT sind derzeit in einem Studio in Wolfsburg zusammen mit Produzent Sascha Paeth dabei, letzte Hand an den Nachfolger zu "Haven" von 2015 zu legen, der dann Anfang 2018 via Napalm im wohlsortierten Tonträgerfachhandel stehen soll.



Laut KAMELOT-Gitarrist und -Hauptsongwriter Thomas Youngblood tendiert das neue Material eher wieder "zurück in Richtung der "Ghost Opera"-Tage mit einigen Elementen von "Haven"".