Die US-Instrumental Stoner Rocker von KARMA TO BURN werden im Juli 2017 erneut live auf europäischen Bühnen zu sehen sehen sein.

Mit von der Partie werden dabei SONS OF ALPHA CENTAURI sein und zur Feier der gemeinsamen Tournee wird es ein streng limitiertes Viny-Single-Boxset geben, das auf den Namen "The Definitive 7" Trilogy!" hören wird und am 04. Juli 2017 via H42 Records veröffentlicht wird.



Die Box ist limitiert auf 200 Stück und umfasst diverse Split-7''-Singles in neuen Farben, ein 28-seitiges Booklest mit Behind-The-Scenes-Geschichten, exklusiven Bildern, unveröffentlichtem Artwork und Skizzen, Kommentare von Wegbegleitern wie u.a. JOHN GARCIA, Alexander von Wieding [LARMAN CLAMOR], Jake und Reece vom "Desertfest London" u.v.a.m., eine Bonus-7" von ihrer Kollaboration "Alpha Cat", eine CD mit sämtlichenSongs und Promotion-Postkarten.