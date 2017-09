Die um FAIR WARNING-Sänger Tommy Heart sowie den ehemaligen EUROPE-Gitarristen Kee Marcello versammelten KEE OF HEARTS haben ein Video zu ihrem Song "Crimson Dawn" ins Netz gestellt. Die Nummer kommt von ihrem selbst betitelten Debüt, das schon am 15 September über Frontiers Music in den Handel kommen wird.



01. The Storm

02. A New Dimension

03. Crimson Dawn

04. Bridge To Heaven

05. Stranded

06. Mama Don't Cry

07. Invincible

08. S.O.S.

09. Edge Of Paradise

10. Twist Of Fate

11. Learn To Love Again