Laut KING DIAMOND-Gitarrist Andy La Rocque sammelt die Band bereits erste Songideen für den Nachfolger zu "Give Me Your Soul … Please" aus dem Jahre 2007.



Zunächst steht aber die Veröffentlichung einer KING DIAMOND-Live-DVD an, für die zwei Live-Shows vom November 2015 in Philadelphia und Detroit im Rahmen der "Abigail In Concert 2015"-Tour mitgeschnitten worden waren.

Regie hat dabei Denise Korycki geführt, die bereits mit CANNIBAL CORPSE und KILLSWITCH ENGAGE gearbeitet hat.