Die Hardrocker und Merchandisekönige von KISS planen eine neue Europatournee für das Jahr 2017.



Nicht unpassend dazu können KISS aktuell weltweit auf 125 neue Lizenzpartner zurückgreifen, die ab sofort auch ein KISS-Handygame (für IOS, Android und Kindle), digitale KISS-Emojis für den SMSgebrauch, KISS-Fotokabinen und ein KISS-Hochleistungsrennrad neben vielen anderen nützlichen Dingen feilbieten werden.



Von Epic Rights, dem exklusiven KISS-Lizenz- und Merchandising Partner, wurden u.a. folgende Unternehmen akquiriert: Dynamite Entertainment (Comics und Graphic Novels), Sproing Publishing (digitales Handyspiel), Swyft Media (virtuelle Goodies wie Emojis, Stickers, Frames, Overlays, Wallpaper, Avatare etc.), Apple Industries (Fotokabinen etc.), Sciacallo Bikes (Karbon-Rennräder), Staramba (3D-gedruckte Figuren), New Ray Toys (LKW-Modellautos), Pangea Brands LLC (Waffeleisen, Toaster, Popcornmaschinen), S&B Entertainment (KISS-Logo-Snack- und Spielautomaten), Wish Factory (Haustierprodukte und Automobilzubehör) oder Card Corporation (Kredikarten).