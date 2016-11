Die amerikanischen Hardrocker KISS kommen im Frühjahr 2017 auf Europatournee.



Dabei stehen auch vier Konzerte in Deutschland auf dem Plan. Hier nun die Tourdaten, die heute auf der Webseite der Band veröffentlicht wurden:



May 1, 2017 Olympiski, Moscow RUSSIA



May 4, 2017 Hartwell Arena, Helsinki FINLAND



May 6, 2017 Tele2 Arena, Stockholm SWEDEN



May 7, 2017 Spekrun, Oslo NORWAY



May 10, 2017 Scandinavium, Gothenburg SWEDEN



May 12, 2017 Westfallenhalle, Dortmund GERMANY



May 13, 2017 Schleyerhalle, Stuttgart GERMANY



May 18, 2017 Olympiahalle, Munich GERMANY



May 21, 2017 Stadthalle, Vienna AUSTRIA



May 23, 2017 Festhalle, Frankfurt GERMANY



May 24, 2017 Ahoy, Rotterdam HOLLAND