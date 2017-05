Die einheimischen Glam Metaller KISSIN' DYNAMITE werden am 14. Juli ein Live-Album mit dem Titel "Generation Goodbye - Dynamite Nights" auf 2CD, DVD und Bluray veröffentlichen. Enthalten ist ein Konzert, das im Dezember 2016 in ihrer Heimatstadt Stuttgart mitgeschnitten wurde. Artwork und Tracklist gibt es jetzt schon:



CD1

01. Intro

02. Generation Goodbye

03. Money Sex & Power

04. DNA

05. Highlight Zone

06. Running Free

07. Love Me Hate Me

08. If Clocks Were Running Backwards

09. She´s a Killer

10. Deadly

11. She Came She Saw

12. Somebody To Hate

13. Operation Supernova



CD2

14. Only The Good Die Young

15. Out In The Rain

16. Against The World

17. Masterpiece

18. Supersonic Killer

19. Sex Is War

20. Hashtag Your Life

21. Steel Of Swabia

22. Ticket To Paradise

23. Six Feet Under

24. I Will Be King

25. Flying Colours





DVD/BD

Bonus:

- “The Crew Behind The Show”

- “KD goes Ukraine”

- “Secret Scenes”