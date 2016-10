Mit ihrem aktuellen Album "Generation Goodbye" haben die deutschen Hardrocker KISSIN' DYNAMITE mittlerweile sogar die "Top 15" der Albumcharts geknackt und sind im Rahmen der LP-Veröffentlichung auch live unterwegs.



Hier sind die Termine:



20.10.2016 Berlin (DE) - Binuu

21.10.2016 Hameln (DE) - Sumpfblume

22.10.2016 Hamburg (DE) - Knust

27.10.2016 Pratteln (CH) - Z7

28.10.2016 Aschaffenburg (DE) - Colos-Saal

29.10.2016 Köln (DE) - Underground

04.11.2016 Nantes (FR) - Le Ferrailleur

05.11.2016 Paris (FR) - Backastage by the Mill

10.11.2016 Nürnberg (DE) - Hirsch

11.11.2016 Prag (CZ) -. Club Nova Chmelnice

12.11.2016 Leipzig (DE) - Hellraiser

18.11.2016 Wörl (AT) - Komma

19.11.2016 München (DE) - Backstage

25.11.2016 Bochum (DE) - Matrix

26.11.2016 Kaiserslautern (DE) - Kammgarn

02.12.2016 Padova (IT) - Bullet Club

03.12.2016 Stuttgart (DE) - LKA Longhorn

06.12.2016 Chernigiv (UA) - GDK

07.12.2016 Kiev (UA) - Club Atlas

08.12.2016 Kharkiv (UA) - KKZU

09.12.2016 Dnipropetrovsk (UA) - Shinnik

11.12.2016 Chornomorsk (UA) - Metropolis



Hier der Trailer zur Tour: