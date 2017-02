Trish Doan [alias Trisha Jai-Mee Doan], die Bassistin der kanadischen All Girl-Metalband KITTIE, ist im Alter von 31 Jahren verstorben.



Doan hatte sich KITTIE im Jahre 2005 angeschlossen, war dann bis 2007 und erneut im Jahre 2012 als Tieftönerin im Line-Up vertreten, zu hören ist sie auf EP "Never Again" von 2006 und dem Full-Length-Album "Funeral For Yesterday" von 2007.

Anfang 2008 wurde bekannt, dass Doan aufgrund einer Essstörung bzw. Anorexia nervosa ["Magersucht"], mit der sie bereits seit 2006 zu kämpfen hatte, KITTIE wieder verlassen hatte.