KORN-Bassist Reginald "Fieldy" Arvizu wird am 17. November 2017 ein weiteres Solo-Album namens "Bassically" veröffentlichen [zuvor war 2002 eine LP seiner eher Hip-Hop-orientierten Solo-Band FIELDY'S DREAM namens "Rock' N 'Roll Gangster" via Sony/Epic in den Handel gelangt], die sehr basslastig und eher Richtung Jazz Fusion geraten ist.



Die Scheibe wird 17 Tracks umfassen, produziert von Fieldys Songwriting-Partner Anthony "Q" Quiles", gemixt von Chris Collier und mit Gastauftritten von immerhin drei KORN-Bandkollegen, namentlich Drummer Ray Luzier, GItarrist Brian "Head" Welch und Sänger Jonathan Davis, der sich beim Beatboxen versucht.





"Bassically"-Trackliste:



01. Bass O Rama

02. Charlie Brown

03. Step Right Up

04. Buck of Funk

05. Basque K Cinco

06. 15 String Exodus

07. JD Fresh

08. Zibba Zibop

09. Check This Out

10. Bass Invaders

11. I Wuv Bass Mon

12. 5 String Graffiti

13. Dance Your Bass Off

14. Give Me 5

15. You Can Do It

16. Mr. Bassmen

17. Bass Age