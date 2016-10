Die Nu Metaller von KORN präsentieren hier ihren neuen Song "Take Me".

Der Track stammt vom kommenden Album der Band, "The Serenity Of Suffering", das am 21. Oktober 2016 in den Handel kommen wird. Der Nachfolger zu "The Paradigm Shift" von 2013 wurde von Nick Raskulinecz [u.a. FOO FIGHTERS, DEFTONES, MASTODON, RUSH] produziert und umfasst einen Gastrauftritt von SLIPKNOT-Frontmann Corey Taylor bei dem Song "A Different World".



"The Serenity Of Suffering" wird erneut via Roadrunner veröffentlicht, die zuletzt bei "Korn III - Remember Who You Are" von 2010 und "The Path Of Totality" von 2011 als Label fungiert hatten.



"The Serenity Of Suffering"-Trackliste:



01. Insane

02. Rotting In Vain

03. Black Is The Soul

04. The Hating

05. A Different World (feat. Corey Taylor)

06. Take Me

07. Everything Falls Apart

08. Die Yet Another Night

09. When You're Not There

10. Next In Line

11. Please Come For Me