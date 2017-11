Die finnischen Folk Metaller von KORPIKLAANI werkeln aktuell im Studio am Nachfolger zu "Noita" von 2015, der Anfang 2018 via Nuclear Blast erscheinen wird.



Ein erster Eindruck aus dem Studio kann hier gewonnen werden:











Im Februar 2018 werden KORPIKLAANI eine ausgedehnte Europatour als Headliner bestreiten, unterstützt von ARKONA, HEIDEVOLK und TROLLFEST. Als weitere Supportbands sind auch noch EVERTALE, BLACK MESSIAH und THE PRIVATEER bei ausgewählten Dates mit von der Partie.on select dates.