Die deutschen Thrasher KREATOR haben das offizielle Musikvideo zum brandneuen Track 'Fallen Brother' vom gerade erst veröffentlichten neuen Album »Gods Of Violence« ​online gestellt.



Der Schweizer Singer/Songwriter Dagobert hat einen Gastauftritt in dem Song, in dem die Band verstorbenen Musik-Ikonen wie u.a. Lemmy, Peter Steele, Prince, David Bowie, Michael Trengert, Bon Scott Tribute zollt.







Des Weiteren wird es um den Veröffentlichungstag von »Gods Of Violence« einige Release Parties in verschiedenen deutschen Städten geben:



Germany

04.02.17 Kassel Kleine Weinkirche

04.02.17 Mannheim Super Schwarze Mannheim

11.02.17 Landshut Rocketclub

20.02.17 Hannover SubKultur



Norway

27.01. Trondheim Good Omes