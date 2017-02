Die Thrash Metal-Veteranen KREATOR haben sich mit dem "Rock Hard"-Magazin zusammengetan, um in der nächsten Ausgabe einen bisher unveröffentlichten Song bereitzustellen. Der am 22. Februar erscheinendenAusgabe 358 des "Rock Hard"-Magazins wird also eine Vinyl-Split von KREATOR und OVERKILL beiliegen. OVERKILL werden mit dem JOHNNY CASH-Cover "Man In Black" vertreten sein, von KREATOR gibt es "Warrior Heart" zu hören.