Die Essener Thrash Metal-Veteranen KREATOR sind mit ihrem neuen Album "Gods Of Violence" in Deutschland auf Platz #1 der Album-Charts gelandet. Bandkopf Mille Petrozza kommentiert den Erfolg:

"Wow! Nummer 1 in Deutschland - was für ein großer Tag in der Geschichte KREATORs! Uns fehlen wirklich die Worte! Also möchten wir uns hiermit bei allen Fans herzlich bedanken - Ihr habt dies möglich gemacht! Wir sehen uns auf der 'Gods Of Violence'-Tour!"