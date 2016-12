Am 27.01.2017 wird das 14. KREATOR-Studioalbum, »Gods Of Violence« in den Läden stehen.



Dies soll gebührend und mit ausgewählten Gästen gefeiert werden! KREATOR laden deshalb am 26. Januar 200 Fans zu einem intimen Album-Release-Konzert im Berliner Musik & Frieden ein.



Ihr wollt dabei sein und als einer von nur 200 KREATOR Fans exklusiv die Songs des neuen Albums hören? Dann schickt an

godsofviolence@kreator-terrorzone.de



ein Foto oder Video von euch mit eurem Ticket für eine der Shows auf der Gods of Violence Tour, welche vom 01.02. bis 07.03.2017 durch Europa rollt. Die coolsten Beiträge werden mit einer Einladung belohnt.



Einsendeschluss ist der 10.01.2017



Das Album wird 11 Songs enthalten und etwa 52 Minuten dauern.



01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light



»Gods Of Violence« wurde unter der Ägide von Produzent Jens Bogren (OPETH, AMON AMARTH, KATATONIA) aufgenommen, der ebenfalls den Mix in den bekannten Fascination Street Studios erledigte. Gemaster wurde das Album von Tony Lindgren, ebenfalls in den Fascination Street Studios.



KREATOR werden Anfang 2017 zudem auf ausgedehnte Europa-Headliner-Tour gehen, unterstützt werden sie dabei von ihren Labelkollegen SEPULTURA & SOILWORK



KREATOR

+ SEPULTURA

+ SOILWORK

+ ABORTED

präsentiert von RTN Touring, Metal Hammer, Meinl, Piranha, PETA, Metal&Wine, Metalnews, ESP, Nuclear Blast, Metal.de, Tätowiermagazin, musix, VISIONS, Wackenradio and EMP​



01.02. F Metz - B.A.M.

02.02. NL Tilburg - 013

03.02. D Munich - Tonhalle

04.02. D Hamburg - Mehr! Theater

06.02. DK Copenhagen - Amager Bio

07.02. N Oslo - Rockefeller

08.02. S Stockholm - Fryshuset

10.02. FIN Helsinki - The Circus

11.02. FIN Tampere - Pakkahuone

12.02. EST Tallinn - Rock Cafe

13.02. LT Vilnius - Siemens Arena

15.02. PL Warsaw - Progresja

16.02. A Vienna - Gasometer

17.02. D Wiesbaden - Schlachthof

18.02. D Berlin - Columbiahalle

19.02. CH Pratteln - Z7

21.02. I Trezzo - Live Club

22.02. F Grenoble - Summum

23.02. E Barcelona - Razzmatazz

24.02. E Madrid - Riviera

25.02. F Toulouse - Bikini

26.02. F Paris - Bataclan

28.02. UK Manchester - Academy

01.03. IRL Dublin - Vicar Street

02.03. UK London - o2 Forum

03.03. B Torhout - De Mast

04.03. D Essen - Grugahalle

07.03. RUS Moscow - Bud Arena*

* no ABORTED

------

17.06. FR Clisson, Hellfest​

03.08. D Wacken - Wacken Open Air