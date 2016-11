Die Thrash Metaller KREATOR haben ein Video zu ihrem Song "Gods Of Violence" veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem nächsten Album, das am 27. Januar via Nuclear Blast erscheinen wird und in Zusammenarbeit mit Produzent Jens Bogren [u.a. OPETH, AMON AMARTH, KATATONIA] entstand.







01. Apocalypticon

02. World War Now

03. Satan Is Real

04. Totalitarian Terror

05. Gods Of Violence

06. Army Of Storms

07. Hail To The Hordes

08. Lion With Eagle Wings

09. Fallen Brother

10. Side By Side

11. Death Becomes My Light