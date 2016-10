Die Teutonenthrasher von KREATOR haben hier einen Countdown und einen Teaser zu ihrem kommenden Album, "Gods Of Violence", online gestellt.

Der Nachfolger zu "Phantom Antichrist" von 2012 wird im Januar 2017 via Nuclear Blast in den gut sortierten Tonträgerfachhandel gelangen.



Im Rahmen der Veröffentlichung werden KREATOR Anfang Februar 2017 als Headliner auf Europa-Tour gehen, begleitet von SEPULTURA, SOILWORK und ABORTED.