Das Death Metal-Trio von KRISIUN ist demnächst auf Europa-Tour und werkelt bereits an einer neuen Studioscheibe:



08.06.2017 - 10.06.2017 (PT) Beja / Santa Maria Summerfest

16.06.2017 - 18.06.2017 (FR) CLISSON / Hellfest

05.07.2017 - 09.07.2017 (CZ) TRUTNOV / Obscene Extreme Festival

05.07.2017 - 08.07.2017 (ES) VIVEIRO / Resurrection Fest

06.07.2017 - 08.07.2017 (DE) TORGAU / In Flammen Open Air

14.07.2017 - 15.07.2017 (SE) GÄVLE / Gefle Metal Festival

15.07.2017 (DE) WEIL AM RHEIN / Baden In Blut Open Air

19.07.2017 (DE) WERMELSKIRCHEN / Ajz Bahndamm

20.07.2017 - 22.07.2017 (SK) BANSKA BYSTRYKA / Gothoom Open Air

20.07.2017 (DE) GREIFSWALD / Klex

21.07.2017 - 22.07.2017 (DE) BERTINGEN / R.U.D.E. Open Air

23.07.2017 - 29.07.2017 (SL) TOLMIN / Metaldays

26.07.2017 (AT) WIEN / Escape

29.07.2017 (NL) STEENWJIK / Stonehenge Festival