Die Schweizer Hard Rock-Urgesteine KROKUS werden am 27. Januar ein Cover-Album mit dem Titel "Big Rocks" veröffentlichen. Auf selbigem interpretiert die Truppe u.a. Songs wie den QUEEN-Klassier "Tie Your Mother Down", die STEPPENWOLF-Nummer "Born To Be Wild" oder den LED ZEPPELIN-Evergreen "Whole Lotta Love" neu. Das Artwork der Platte gibt es jetzt schon: